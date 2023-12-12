

Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri Çatı Kaplama Çalışmalarında Son Aşamaya Geçiliyor



Isparta Belediyesi, Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri'ndeki çatı kaplama çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaştı. Geçtiğimiz sene yaşanan yoğun kar yağışında çöken pazaryerinin üstünün kapatılması amacıyla başlatılan inşaat çalışmaları devam ederken, şu gelişmeler yaşandı:

7.857 metrekarelik toplam alana sahip pazaryerinde, 6.750 metrekarelik pazar alanının üstü, sağlamlığı artırmak üzere fore kazık işlemleri, altyapı ve kolon montajlarıyla güçlendirildi.

Uzay çatı montajı tamamlanan pazaryerinde, çatı kaplama çalışmaları hızla devam ediyor.

Aydınlatma sistemleri için gerekli elektrik hatları tamamlandı, şimdi montaj aşamasına geçilecek.

Pazaryerinin tabelası da yerine monte edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri'nin çatısı, güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun bir şekilde projelendirildi. Bu sayede çatı, güneş enerjisi panelleriyle donatılacak ve buradan elde edilen elektrik, belediyeye ekonomik bir gelir sağlayacak. Belediye, pazaryerinin modernizasyonuyla birlikte hem vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor hem de sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.