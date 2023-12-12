Isparta İlçe Emniyet Amirliği'nden Faaliyet Raporu

Gelendost İlçe Emniyet Amirliği'nden Faaliyet Raporu

Isparta, 10 Aralık 2023

Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir rapor paylaştı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda şu sonuçlar elde edildi:

4 aranan şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 2816 şahıs ve 582 araç sorgulanarak denetlendi.

2 araç, trafik kurallarına uymamaktan dolayı trafikten men edildi.

Toplamda 348.204 TL cezai işlem uygulandı.

Gelendost İlçe Emniyet Amirliği, bu başarılı operasyonlarla ilgili vatandaşlara teşekkür ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ile 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterilen ilgiye değindi. Ayrıca, vatandaşlardan gelen her türlü talep ve bilginin önemli olduğunu belirterek, bu bilgilerin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği ve toplum düzeninin sağlanması adına çalışmalarına aralıksız devam edeceğini ifade etti.