 Isparta'da Yamaç Paraşütü Atlayış Alanı Projesi Görüş Birliği İle Onaylandı

Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Eğirdir ilçesinde planlanan yamaç paraşütü atlayış alanı projesini hayata geçirme kararı aldı.Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun Aralık ayı toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Eğirdir ilçesi Karatepe mevkiinde yapılması planlanan yamaç paraşütü atlayış alanının hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Vali Baruş, proje için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek bu alanın oluşturulmasını büyük bir istekle karşıladıklarını ifade etti.Toplantının açılış konuşmasında Vali Baruş, Isparta'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin etkili bir şekilde değerlendirilmesi durumunda hizmet sektöründe önemli gelişmelerin sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, Isparta'nın turizminin geliştirilmesi için tanıtım çalışmalarının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısında Isparta'nın turizm potansiyeli, yapılan çalışmalar ve istatistikler hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, Eğirdir ilçesinde planlanan yamaç paraşütü atlayış alanı projesi detaylı bir sunumla katılımcılara aktarıldı. Projenin bölgeye sağlayacağı avantajlar ve turizm açısından önemi vurgulandı.ITSO Başkanı Metin Çelik, toplantıda Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın çıktıları ve fuarla ilgili etkinlikler hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, fuarın başarılı geçtiğini ve önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek sürdürülmek istendiğini ifade etti.Toplantının son bölümünde Cemil Antalyalı, Isparta'nın turizm alanındaki bilinmeyen yönlerini ve bu alanları nasıl geliştirebilecekleri konusundaki görüşlerini paylaştı. Sunumların ardından katılımcılar, faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi ve yeni fikirler edinmek adına görüş alışverişinde bulundu.Toplantıya TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir, ITSO Başkanı Metin Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çot, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Av. Abdullah Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilgili kamu kurumu müdürleri, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.