ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



11/04/2020 günü saat: 20.00 sıralarında İlimiz Petek Sanayi içerisinde araçların yarış yapmak için toplandığına dair Haber Merkezine gelen ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler olay yerine intikal etmiştir.



Trafik Ekiplerimiz 7 adet araca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 2918 sayılı K.T.K’nın 47/1D Maddesine istinaden 924 TL idari para cezası uygulamış, araçlar trafikten men edilip Yediemin Otoparkında muhafaza altına alınmıştır. Sanayi Şehit Faruk KAPLAN Polis Merkezi Amirliğince, araçları izlemek üzere gelen 20 yaşından küçük ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11(on bir) şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 1592/282. ve 5326/32. Maddelerine istinaden toplam 35.826 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.