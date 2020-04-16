Isparta Belediyesinden trafiği

rahatlatacak bir hamle daha

Isparta Belediyesi şehir trafiğini rahatlatmak için bir yandan yol üzerinde kalan evlerin yıkımını gerçekleştirdi, diğer taraftan alternatif yollar açtı. Tüm bu çalışmalara ilave olarak şimdide üniversite istikametinden şehre giriş yapılan İstanbul yolu Kolçelik Kavşağında araçların trafik ışıklarında beklemeden şehir merkezine transit geçiş yapmaları amacıyla servis yolu açılıyor.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Kolçelik Kavşağında tek şeritte başlatılan çalışmalar kapsamında yolda freze ile asfaltın kaldırılması çalışması gerçekleştirilirken, bordür düzenlenmesi gerçekleştiriliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Şehirdeki birçok yolda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini, yorgun asfaltların kaldırıldığını, kaldırımların yenilendiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Üniversiteden şehre gelirken Kolçelik Kavşağında transit geçiş hattını açıyoruz” dedi.Özellikle üniversitelerin açık olduğu dönemde İstanbul yolunda yoğun trafik yaşandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Kolçelik Kavşağında bir hattımız şehre doğru ışıkta beklemeden transit geçit yapabilecek. Bu konuyla alakalı karayollarımızla ortaklaşa çalışmalarımızı tamamladık. Karayollarımızla birlikte ışıklandırma ve yan yollarımızın açımını hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.Bu çalışmaların trafik yoğunluğunun azaldığı ve herkesin evde kaldığı bir dönem içerisinde gerçekleştirdiklerine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hem ulaştırma anlamında hem altyapıyla ilgili çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz, hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz” görüşlerinde bulundu.