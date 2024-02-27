Isparta'da Yapılan Denetimlerde Çeşitli İhlaller Tespit Edildi

Isparta'da Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Denetimlerde Çeşitli İhlaller Tespit Edildi

Isparta'da, 07.02.2024 ile 22.02.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, kamu kurumlarının temsilcileri tarafından 14 işyerinde yapılan incelemeler sonucunda çeşitli ihlaller tespit edildi.

Denetimler sonucunda:

Belge Düzeni İhlali: 6 işyerinde toplam 18 masada adisyon bulunmaması nedeniyle, işletmelere toplamda 61.200 TL idari para cezası uygulanmıştır.

6 işyerinde toplam 18 masada adisyon bulunmaması nedeniyle, işletmelere toplamda 61.200 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sigortasız İşçi Çalıştırma: 4 işyerinde toplam 19 işçinin sigortasız çalıştırılması sebebiyle, işletmelere toplamda 760.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

4 işyerinde toplam 19 işçinin sigortasız çalıştırılması sebebiyle, işletmelere toplamda 760.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Diğer İhlaller: 3 işyerine kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmek, 1 işyerine canlı müzik yayını izni bulunmaması ve 1 işyerine ruhsattaki isminin değiştirilmemesi nedeniyle ilgili tutanaklar tanzim edilmiştir.

Toplamda 14 işyerinde yapılan denetimlerde, tespit edilen ihlallere toplamda 821.200 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 432 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kaydı sorulmuş olup, aranan şahsa rastlanmamıştır.

Denetleme komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ilimizde faaliyet gösteren tüm eğlence mekanlarıyla ilgili denetimlerin devam edeceği belirtilmiştir. Kamu kurumları, işletmelerin yasal düzenlemelere uyumunu sağlamak adına titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.