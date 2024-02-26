"UBS: Fed Toplantısı Altın Piyasası İçin Kritik Dönemeç Olacak"



19-20 Mart'ta Gerçekleşecek Fed Toplantısı: UBS'nin öngörüsüne göre, 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Fed toplantısı, 2024 yılının altın piyasası için önemli bir dönemeç olacak. UBS'nin Faiz İndirimi Tahmini: UBS'nin öngörüsüne göre, Fed'in geri kalanı için beklenen faiz indirimleri, altın fiyatlarında tarihi bir yükselişe işaret ediyor. Fed'in bu yıl faiz oranlarını 275 baz puan indirebileceği tahmin ediliyor. ABD Ekonomisinin Durumu: Altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında ABD ekonomisinin durumu da bulunuyor. Stratejistler, ABD ekonomisinin ikinci çeyreğe kadar resesyona gireceği beklentisiyle, Fed'in faiz indirimlerine yönelebileceğini öngörüyor. Enflasyon Verileri: UBS'nin tahminlerinden kısa bir süre sonra, ABD enflasyon verilerinde iyimser sonuçlar alınması, altına yönelik talepte kısa süreli bir artışa neden oldu. Enflasyon verileri de altın piyasasını etkileyen önemli bir unsur olarak belirtiliyor. 2024 Yılı Altın Piyasası Beklentisi: UBS Yatırım Bankası stratejistlerine göre, Fed'in Mart ayındaki toplantısı ve sonrasındaki faiz indirimleri, 2024 yılı için altın piyasası için belirleyici olacak. Eğer UBS'nin tahminleri doğruysa, altın yatırımcıları için oldukça karlı bir yıl olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların Görüşü: Uzmanlar, UBS'nin tahminlerinin doğru çıkması halinde yaz aylarında altın fiyatlarında tarihi bir yükselişin başlamasını bekliyorlar.

Sonuç olarak, Fed'in faiz politikaları ve alınan kararlar, altın piyasasının seyrini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.