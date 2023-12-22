 Isparta Eğitime Destek Platformu Aralık Ayı İl Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi

Vali Aydın Baruş ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'ün katılımıyla Isparta Eğitime Destek Platformu, Aralık ayı toplantısını Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri ile gerçekleştirdi.Isparta Eğitime Destek Platformu, Aralık ayı İl Koordinasyon Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıya Vali Aydın Baruş, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aydın Baruş, eğitime destek platformunun önemine vurgu yaparak, eğitimde kalitenin artırılması ve öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlanması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de toplumun eğitimine katkı sağlamak adına yapılan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.Toplantıda, eğitim alanında yürütülen projeler, yapılan çalışmalar ve hedeflenen amaçlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı. İl Koordinasyon Toplantısı, kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin eğitime dair öneri ve taleplerini paylaşmalarıyla devam etti.Isparta Eğitime Destek Platformu'nun düzenlediği bu tür toplantılar, il genelinde eğitimle ilgili iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform sağlıyor. Eğitim alanındaki paydaşlar arasında etkili iletişimi teşvik ederek ortak projelerin geliştirilmesine olanak tanıyan bu toplantılar, ilin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlıyor.