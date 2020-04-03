Korona Virüs salgınına karşı dezenfekte

çalışmaları 4 koldan devam ediyor































Isparta Belediyesi Korona Virüs salgınına karşın şehirdeki dezenfekte çalışmalarına taviz vermeden devam ediyor. Şehrin her bir noktasında vatandaşların ortak kullanım alanlarında, İşhanlarında, mahallelerde, sokaklarda, sağlık merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına dört koldan devam eden belediye ekipleri mahallelerde de genel dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün mahallelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiren, cadde ve sokakları sabunlu ve ilaçlı su ile yıkayan belediye ekipleri büyük bir gayretle çalışmalarına devam ediyor.Mahallelerde yapılan çalışmaların yanı sıra ekipler Şehir Hastanesi ve çevresi, sağlık merkezleri, Pazar yerleri, KYK yurtları ve çevresi gibi alanlarda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.Yine bunun yanı sıra şehirdeki otobüs durakları, halk otobüsleri, otogar, tuvaletler, çeşmeler, çöp bidonları, resmi kurum ve kuruluşları, pasajlarda da aralıksız dezenfekte çalışmaları kesintisiz devam ediyor.