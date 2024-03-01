Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

23 Şubat 2024Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Gönen İlçesi'nde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleri ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde etmiştir. 23 Şubat 2024 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda, toplamda (110) gram kokain ele geçirilmiştir.Olayla ilgili olarak (1) şüpheli şahıs yakalanmış ve şahıs, uyuşturucu madde imal/ticareti suçundan dolayı tutuklanmıştır.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ile mücadelede etkili sonuçlar alınması amacıyla operasyonel faaliyetlere kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulan bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı verilen mücadelenin bir parçasıdır.Halkımızın desteğiyle, suçla mücadeledeki bu kararlılıkla, bölgede daha güvenli bir yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.