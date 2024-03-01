Isparta'da Dolandırıcılık Olayı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nden Açıklama



Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 20.02.2024 tarihinde M.K. isimli vatandaşın şikayeti üzerine yürüttüğü bir soruşturmayı tamamlamıştır. Müşteki M.K., evlenmek amacıyla yabancı uyruklu bir bayan bulma vaadiyle kendisine 1000 dolar verdiği iddiasıyla M.A. isimli şahıstan dolandırıldığını belirterek şikayette bulunmuştur.

Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde, şüpheli M.A. 28.02.2024 tarihinde başarılı bir operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs, adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda gerekli yasal işlemlere tabi tutulmuştur.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalete teslim edilmesini temin etmek amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.