14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile bugün saat 13.00’de Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladılar.Hastane önünde Baştabip Semih GÜRLER ve Hastane yönetimi Kaymakam Çelik ve Başkan GÖK’ü karşıladılar.İlk olarak hastane acilini ziyaret eden Kaymakam ÇELİK ve Başkan GÖK sağlık personellerini tek tek kutlayarak çiçek ve hediye takdiminde bulundular.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK burada yaptığı açıklamada; ‘Özellikle pandemi sebebiyle daha da fedakar çalışmalarınızdan dolayı sizlere emekleriniz için teşekkür ediyorum, yine bu süreçte şehit verdiğimiz sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Özellikle bu pandemi sürecinde hem Türkiye’de hem Dünya’da bütün sağlık çalışanlarımız özveri ile çalıştılar. Zaman zaman sağlık çalışanlarımız şehitler verdi. Ama 1800’lü yıllardan bu tarafa ülkemizde özellikle sağlık alanında, hem sağlık eğitimleri anlamında hem d sağlık yatırımları anlamında ve sağlık hizmetleri kalitesi anlamında çok ciddi gelişmeleri gözlemlemekteyiz. Özellikle pandemi sürecinde dünyada Türkiye’de yapılan sağlık yatırımlarının nasıl bir fayda sağladığını bu süreçte daha iyi gözlemleme imkanı bulduk. Tabiî ki ilçemizde bu süreçte yeni bir hastaneye kavuştuk, sağlık hizmetlerinde kalitemiz arttı, sağlık yatırımlarında bu hastanemizin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sağlık çalışanlarımızın bu gününü kutluyor, sağlıklı hizmetler diliyorum.’ dedi.Daha sonra hastanenin tüm birimlerini ve hastaları da ziyaret eden Kaymakam Çelik ve Başkan Gök sağlık çalışanlarının gönlüne girdi. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabibi Semih GÜRLER ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)