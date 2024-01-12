Isparta'da Turizm ve Gastronomi Çalıştayı İle Yol Haritası Çizildi

Isparta'da 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın ardından düzenlenen çalıştayda, fuarın değerlendirilmesi ve ikinci fuarın geliştirilmesi için stratejiler belirlendi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya Vali Aydın Baruş, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Turizm Bakan Yardımcısı, üniversite rektörü, ticaret odası başkanı ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada Isparta'nın turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Isparta sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürü ve gastronomisi ile turizmde önemli bir şehir olabilir. Ancak bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz. Bu yıl gerçekleştirilen fuar, Ispartalılara kendi zenginliklerini fark etme fırsatı sağladı. Özellikle gastronomi alanında sahip oldukları lezzetleri keşfetmeye başladık. Hedefimiz, Isparta'nın turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanarak konaklama sayısını artırmak ve şehrimizi daha geniş kitlelere tanıtmak" dedi.Çalıştayda, fuarın eksiklikleri ve yapılması gerekenler tartışılarak, gelecek fuar organizasyonları için stratejiler belirlendi. Protokol konuşmalarının ardından Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Isparta'nın turizmde izlemesi gereken yollar hakkında görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, gelecek fuar organizasyonlarında zaman, mekan ve katılım açısından yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişinde bulundular.