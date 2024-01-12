Isparta Belediyesi, Kayı Köyüne Sosyal Tesis İnşaatında Destek Sağlıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kayı köyünde muhtarlık ve vatandaşlar tarafından başlatılan sosyal tesis inşaatına destek veriyor. Belediye, iş makinesi ve malzeme desteği sağlayarak inşaatın hafriyat alımına katkıda bulunuyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden itibaren köy, ilçe ve beldelerden gelen talepleri geri çevirmeyerek birçok projeye destek veriyor. Kayı köyü, daha önce doğalgaz hattı ve çeşitli altyapı çalışmalarında Başkan Başdeğirmen'in destekleriyle tanınmıştı. Şimdi ise Kayı köyü muhtarlık ve vatandaşlarının başlattığı sosyal tesis inşaatına belediye tarafından sağlanan araç, ekipman ve malzeme desteği ile destek veriliyor.

Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in her yapılan hizmette imzasının bulunduğunu belirterek, doğalgaz, kilit parke taşı, ve cami çevre düzenleme çalışmalarında yapılan desteklerden övgüyle bahsetti. Sosyal tesis inşaatının hafriyat alımına başlandığını söyleyen Kayabaş, 400 metrekare kapalı alan içerisinde düğün salonu, yemek pişirme alanı, idari odalar ve tuvaletlerin bulunacağını belirtti.

Kayı köyü sakinlerinden Ercan Döner ve İsmail Kızıltaş, Başkan Başdeğirmen'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, sosyal tesis inşaatına katkılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.