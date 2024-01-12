Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda Robotik Kodlama Sergisi Açtı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 3/E sınıfının düzenlediği Robotik Kodlama Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Iyaşpark AVM giriş katında düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Başkan Başdeğirmen ve eşi, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandıktan sonra Robotik Kodlama Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Haydar Kaya, Başkan Başdeğirmen'e ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e teşekkür ederek minik öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği etkinliğe katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Başdeğirmen çifti, sergi alanında öğrencilerin projelerini inceledi ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Başdeğirmen, öğrencilere, "Siber Isparta Gençlik Merkezimiz var. Oraya gelip, daha güzel projeler üretebilirsiniz. Aferin sizlere, çok güzel projeler hazırlamışsınız" ifadelerini kullanarak öğrencilere teşvikte bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ise Başkan Başdeğirmen'in okulun yapımına destek verdiği gibi eğitim faaliyetlerine de katılarak öğrencilere destek olduğunu belirtti. Baydur, öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımını ve robotik kodlamayla ilgili faaliyetleri destekleyerek Siber Isparta Gençlik Merkezi ile daha güzel faaliyetlerin yürütüleceğini ifade etti.

Başkan Başdeğirmen, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler çok güzel projeler hazırlamışsınız. Ülkemiz için sürekli her çocuğumuzla bir basamak atlayarak çok daha güzel, çok daha başarılı, üstün yerlere gelmek zorundayız. Bu anlayışla öğretmenlerimizin de çocuklarımıza bu kadar güzel teknolojiyle yakın eğitim vermesi bizleri son derece memnun etti" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Başkan Başdeğirmen, öğrencilere ve katılımcılara Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı anısına kalem hediye etti.