Isparta'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Motosikletlere Cezai İşlem:
Isparta'da 13.12.2023 tarihinde Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak üzerinde trafik işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren 2 adet motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda şu adımlar atılmıştır:
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta'da 13.12.2023 tarihinde Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak üzerinde trafik işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren 2 adet motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda şu adımlar atılmıştır:
- Mimar Sinan Caddesi ve ara sokaklardaki 28 iş yerine ait güvenlik kameraları incelenmiş ve şahıslar ile motorlar tespit edilmiştir.
- Sürücüye 2918 KTK'nın 36/3A, 66,73/A ve 78/1B maddelerinden kaynaklanan toplam 18.203 TL idari para cezası uygulanmıştır.
- Aynı sürücüye 2918 KTK'nın 47/1C, 66 ve 78/1B maddelerinden kaynaklanan toplam 1823 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.