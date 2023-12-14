Isparta'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Motosikletlere Cezai İşlem

Isparta'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Motosikletlere Cezai İşlem
ISPARTA 0
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Isparta'da Trafik Kurallarını İhlal Eden Motosikletlere Cezai İşlem:
Isparta'da 13.12.2023 tarihinde Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak üzerinde trafik işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren 2 adet motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda şu adımlar atılmıştır:
  • Mimar Sinan Caddesi ve ara sokaklardaki 28 iş yerine ait güvenlik kameraları incelenmiş ve şahıslar ile motorlar tespit edilmiştir.
Tespit edilen kural ihlalleri sonucunda şu cezai işlemler uygulanmıştır:
  1. Sürücüye 2918 KTK'nın 36/3A, 66,73/A ve 78/1B maddelerinden kaynaklanan toplam 18.203 TL idari para cezası uygulanmıştır.
  2. Aynı sürücüye 2918 KTK'nın 47/1C, 66 ve 78/1B maddelerinden kaynaklanan toplam 1823 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Bu cezai işlemler, trafik kurallarına uymayan sürücülerin halkın güvenliğini tehlikeye atmalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Isparta'da trafik kurallarına uymayan kişilere yönelik denetim ve cezai işlemler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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