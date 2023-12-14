Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Şok Uygulama Sonuçları

Son günlerde Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından gerçekleştirilen 479 Şok Uygulama kapsamında, 4170 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan bu etkili uygulama sonucunda elde edilen veriler şu şekildedir:

Yapılan bu başarılı operasyonlar, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına önleyici bir rol oynamıştır. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemeye yönelik faaliyetlerde bulunan şahısları tespit ederek elde ettikleri silah ve mühimmatları ele geçirmişlerdir.Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, suçla mücadelede etkin olmak amacıyla gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, bundan sonra da benzer operasyonlarla suç unsurlarına karşı kararlı bir mücadele yürütecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.