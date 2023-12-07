Isparta'da Trafik Kazası: Araç Elektrik Panosuna Çarptı, Sürücü Hafif Yaralı Kurtuldu

Isparta'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Batıkent Mahallesi 257. Caddede seyir halindeki 32 HK 365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazayı gören çevredekiler de hemen yardıma koştu. Elektrik panosuna çarpma sonucu aracın ters dönmesi, kaza anının şiddetini gözler önüne serdi.Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sürücünün sağlık durumu stabil hale getirildi. Trafik kazasının nedeniyle ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.