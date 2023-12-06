Asgari Ücret Görüşmeleri ve Diğer Açıklamalar: Erdoğan'dan Son Dakika İfadeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda gündemdeki önemli konulara değindi. İşte açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Asgari Ücret Görüşmeleri:

Asgari ücret tespit toplantıları 11 Aralık'ta başlayacak.

İşçilerin onayını alacak, işverenleri de yormayacak bir asgari ücret hedefi belirlenecek.

Kentsel Dönüşüm:

Kentsel dönüşümde rant sağlanması veya hak sahiplerinin başka yere gönderilmesi söz konusu değil.

Yeni kanunlar ve düzenlemelerle rant sağlanması veya hak sahiplerinin başka yere gönderilmesi söz konusu değil.

Terörle Mücadele:

Terörü kaynağında yok etme stratejisi başarıyla uygulanıyor. Sınırımıza yakın bölgelerdeki terör unsurları da temizlenecek.

Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına izin verilmeyecek. Terör örgütünü canlandırma çabalarının farkındayız.

Yunanistan ve Macaristan Ziyareti:

Yunanistan ve Macaristan ziyaretleri gerçekleştirilecek. Bölge ülkeleriyle iş birliği güçlendirilecek.

Enflasyonla Mücadele:

Enflasyonu kontrol altına alıyoruz. Ekonomik istikrarı güçlendirmek adına adımlar atılıyor.

2023'ün ilk 9 ayında ekonomi yüzde 4,6 büyüdü, işsizlik oranı yüzde 9,2'ye geriledi.

Sosyal Yardımlar ve Emeklilere Destek:

Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5'er bin TL ödeme yapılacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz desteği sosyal yardım programlarına dahil edildi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, ekonomik konulardan terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede önemli gelişmelere dikkat çekti.