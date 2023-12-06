Asgari Ücret Görüşmeleri ve Diğer Açıklamalar: Erdoğan'dan Son Dakika İfadeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda gündemdeki önemli konulara değindi. İşte açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda gündemdeki önemli konulara değindi. İşte açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
- Asgari Ücret Görüşmeleri:
- Asgari ücret tespit toplantıları 11 Aralık'ta başlayacak.
- İşçilerin onayını alacak, işverenleri de yormayacak bir asgari ücret hedefi belirlenecek.
- Kentsel Dönüşüm:
- Kentsel dönüşümde rant sağlanması veya hak sahiplerinin başka yere gönderilmesi söz konusu değil.
- Yeni kanunlar ve düzenlemelerle rant sağlanması veya hak sahiplerinin başka yere gönderilmesi söz konusu değil.
- Terörle Mücadele:
- Terörü kaynağında yok etme stratejisi başarıyla uygulanıyor. Sınırımıza yakın bölgelerdeki terör unsurları da temizlenecek.
- Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına izin verilmeyecek. Terör örgütünü canlandırma çabalarının farkındayız.
- Yunanistan ve Macaristan Ziyareti:
- Yunanistan ve Macaristan ziyaretleri gerçekleştirilecek. Bölge ülkeleriyle iş birliği güçlendirilecek.
- Enflasyonla Mücadele:
- Enflasyonu kontrol altına alıyoruz. Ekonomik istikrarı güçlendirmek adına adımlar atılıyor.
- 2023'ün ilk 9 ayında ekonomi yüzde 4,6 büyüdü, işsizlik oranı yüzde 9,2'ye geriledi.
- Sosyal Yardımlar ve Emeklilere Destek:
- Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5'er bin TL ödeme yapılacak.
- İhtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz desteği sosyal yardım programlarına dahil edildi.
Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, ekonomik konulardan terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede önemli gelişmelere dikkat çekti.