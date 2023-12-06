Isparta'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da Yoğun Sis Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da meydana gelen yoğun sis nedeniyle bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Isparta'nın Gönen İlçesi İğdecik Köyü yol ayrımında gece saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

23 yaşındaki sürücü Ö.O.T.'nin kullandığı otomobil ile sis dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığı bir anda ters şeritten gelen 39 yaşındaki sürücü C.S.'nin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, C.S. ile aynı araçta bulunan 53 yaşındaki H.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ö.O.T. ve 43 yaşındaki yolcu A.A. ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücü C.S. ile H.Ö.'nün cenazeleri ise otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yoğun sisin etkisiyle meydana gelen kaza, trafik güvenliği ve sürücülerin dikkat etmeleri gereken hava koşullarının önemini bir kez daha hatırlatıyor.