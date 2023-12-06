Isparta'da Halkın Katılımıyla Küçükbaş Hayvancılık Islah Projesi Yürütülüyor

Isparta'da küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve hayvanlardan elde edilen süt verimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Islah Projesi", halkın da katılımıyla gerçekleşiyor. Bu önemli projeyi hayata geçirmek ve başarıyla sürdürmek için Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği yapıyor.Projenin temel amacı, küçükbaş hayvanların süt verimini ve kalitesini artırmak, böylece hayvancılık sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çeşitli yetiştirme ve ıslah teknikleri kullanılarak hayvanların genetik özellikleri üzerinde çalışmalar yapılıyor.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin sağladığı destek, proje kapsamında çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yönlendirici bilgiler ve eğitimler sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, proje çerçevesinde yerel halkın da proje sürecine katılımı teşvik ediliyor.Bu tür projeler, yerel hayvancılık sektörünü güçlendirmek, sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık politikası oluşturmak ve toplulukların kalkınmasına katkı sağlamak adına önemlidir. Isparta'daki bu girişim, hem çiftçilerin hem de bölge ekonomisinin kalkınması için olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.