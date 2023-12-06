Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sınıf Anne Uygulamasına Yasak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve veli arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla gönüllü olarak görev alan ve zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf anne' uygulamasını yasakladı. Türkiye genelinde bazı okullarda "sınıf anne" olarak adlandırılan velilere yönelik yapılan bu uygulama, MEB tarafından resmi bir uyarı ile sonlandırıldı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annelerinin sınıflarda faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği, derslere müdahale ettiği ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiği şeklindeki şikayetlere dikkat çekildi.

Yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı olduğu belirtilerek valiliklere bu tür uygulamalara izin verilmemesi, okulların uyarılması ve tedbirlerin alınması talimatı verildi.

Sınıf anne uygulamasının bazı okullarda öğretmen-veli ilişkisini karmaşık hale getirdiği, öğretmenlerin işlevini azalttığı ve zaman zaman öğrenci-veli ilişkilerinde sorunlara yol açtığı gerekçesiyle bu yasaklama getirilmiş oldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.