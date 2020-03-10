YETENEK TARAMASINDA

YENİ SEZON BAŞLIYOR

VELİ EL BROŞÖRÜ

2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye genelinde tüm ilkokul 3. sınıflara uygulanacak olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme çalışması 16 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde gerçekleştirilecek.Türkiye genelinde 81 İlde eş zamanlı yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak projesi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme çalışmasında yeni sezon 16 Mart 2010 Pazartesi günü başlıyor.İlkokul 3. sınıf öğrencilerin katıldığı projede öğrencilerin boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı istasyonda yetenekleri ile değerlendirilecek. Ülke genelinde yapılan tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesini hedefleniyor. Isparta genelinde ise 5 bin 3. Sınıf öğrencisi taramalara dâhil edilecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilçe ve il merkezi programı belirlendi.Tarama çalışması programı şöyle :1. Şarkikaraağaç (Yenişarbademli) 16 Mart 20202. Yalvaç – 17-18 Mart 20203. Gelendost – 19 Mart 20204. Sütçüler – 20 Mart 20205. Eğirdir (Aksu) – 23-24 Mart 20206. Atabey – Gönen – 25 Mart 20207. Senirkent – Uluborlu – 26 Mart 20208. Keçiborlu – 27 Mart 2020İl Merkezi tarama programı ise 30 Mart 2020 – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.NOT : Velilerimize çocuklarımızın taramaya katılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı protokol çerçevesince İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullar aracılığı ile izin belgesi gönderildi. Eğer size ulaşmamış ise mutlaka okulunuzdan veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünüzden sorunuz.Lütfen Sportif Yetenek taraması süreçleri hakkında bilgi almak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle temasa geçin ve bizi takip edin.