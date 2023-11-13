ISPARTA'DA BIÇAKLAMA OLAYI

Isparta'da Atatürk Parkı mevkiinde meydana gelen bıçaklama olayı, WhatsApp haber ihbar hattımıza gelen bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır. Akşam saat 21:00 sıralarında gerçekleşen olayda, 2 kişi bıçaklanarak yaralanmıştır. İlk müdahale olay yerinde bulunan çevre vatandaşları tarafından yapılmıştır.Olay yerine emniyet ve ambulans ekipleri sevk edilmiş olup, yaralılara profesyonel sağlık hizmeti sağlanmaktadır. Emniyet güçleri de olaya müdahale etmiş ve soruşturma başlatılmıştır.Detaylı soruşturma sonucunda olayın sebepleri ve şüphelilerle ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır.