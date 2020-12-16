Vali Ömer Seymenoğlu Covid-19’la mücadelenin fedakar savaşçıları sağlık çalışanlarına yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Vali Seymenoğlu bugün Uluborlu ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçede öncelikli olarak pandemi mücadelelerini ön cephede sürdüren sağlık çalışanlarını ziyaret eden Vali Seymenoğlu yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık personeline teşekkür etti.Ardından beraberinde ilçe Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile birlikte, alan denetimlerinde 7/24 esasına göre canla başla görev yapan, Emniyet ekiplerini ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada emniyet personeline çalışmalarındaki gayretleri için teşekkür ederek, denetimlerde asla taviz verilmemesini istedi.İlçede son olarak kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen Vali Seymenoğlu görev yapan personele özellikle MASKE+MESAFE+TEMİZLİK konularında alınan tedbirlere titizlikle dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.ISPARTA VALİLİĞİ