 Isparta'da Şok Uygulama: 663 Operasyonda 5804 Şahıs Sorgulandı

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek 31 şahıs hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmıştır.

Değişik suçlardan aranma kaydı olan 21 şahıs yakalanmış ve şahısların adli birimlere sevki sağlanmıştır.

Uyuşturucu ve Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda SonuçlarIsparta'da geçen bir hafta içerisinde mahalle aralarında gerçekleştirilen 663 şok uygulamada, toplamda 5804 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan operasyonlarda elde edilen sonuçlar şu şekildedir:Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmaları devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.