 Isparta'da Şok Uygulama: 663 Operasyonda 5804 Şahıs Sorgulandı

Uyuşturucu ve Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda Sonuçlar
Isparta'da geçen bir hafta içerisinde mahalle aralarında gerçekleştirilen 663 şok uygulamada, toplamda 5804 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan operasyonlarda elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
- Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek 31 şahıs hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmıştır.
- Değişik suçlardan aranma kaydı olan 21 şahıs yakalanmış ve şahısların adli birimlere sevki sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.