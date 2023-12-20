Akaryakıta Yeni Zam: Güncel Benzim ve Motorin Fiyatları

Akaryakıta Yeni Zam: Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zammın daha eklenmesiyle vatandaşlar yakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

Benzine Zam Geldi: 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Motorin Grubu: Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.51 liradan satılıyor.