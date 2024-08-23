Bakan Işıkhan'dan Uyarı: Fazladan İlave Ücret Ödemeyin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşları sağlık hizmeti alırken fazla ilave ücret ödememeleri konusunda uyardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların, sağlık hizmeti sırasında talep edilen ek ücretlerin yasal sınırlar içinde olup olmadığını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu konuda titizlikle çalıştığını belirterek, tespit edilen usulsüzlükler karşısında cezai işlemlerin uygulandığını ifade etti. SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarının, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) limitlerini aşmaması gerektiğine dikkat çeken Işıkhan, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde şikayetlerini Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 hattı ve CiMER üzerinden iletebileceklerini hatırlattı.

Özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin, belirlenen oranı aşmamak kaydıyla ilave ücret talep edebileceğini belirten Bakan Işıkhan, "SGK'ye yapılan şikayetler incelendiğinde, usulsüz uygulamalar tespit edilirse, ilgili kurumlara cezai işlem uygulanacaktır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumları, SUT fiyatlarının en fazla iki katına kadar ilave ücret alabilir. Eğer bu oranı aşarlarsa, fazla alınan ücretin 5 katı kadar ceza verilecektir" açıklamasında bulundu.