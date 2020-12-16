ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
04/12/2020 günü saat 15:00 sıralarında Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Ekomini Market önünde seyir halinde bulunan pikap tarzı araç şüphe üzerine durdurulmuş, sürücünün üzerinde yapılan kaba üst aramasında;
- SIGSAUER 9*19 P226 ibareleri yazılı, içerisinde MKE yapımı 7 adet fişek bulunan, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.
Şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan aramada;
- SIGSAUER 9*19 P226 ibareleri yazılı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.
Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanmış ve Savcılık talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.