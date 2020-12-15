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2021 AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?

2021 AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?
ISPARTA
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Asgari ücret zammı için 2. toplantı başladı! 2021 AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Asgari ücret zammıyla birlikte 2021 AGİ rakamları da belirlenecek. Peki 2021 AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?

 
 7milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için temsilciler ikinci kez buluştu. İşçilerin, işverenlerin ve hükümetin temsilcilerinden oluşan tespit komisyonu, milyonlarca asgari ücretlinin yalnızca net maaşını belirlemiyor. Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) asgari ücretle beraber belirlenmiş oluyor, brüt ücretten hesaplanacak sigorta primleri ve vergiler de (damga ve gelir vergisi) belirlenmiş oluyor. Asgari ücrette geçen yıl yüzde 15 artış yaşanmıştı. (Net 2.020 liradan, 2.324 liraya çıkmıştı) 2020’den, 2021’e gerçekleşecek ücret artışının ise en az yüzde 16 olması bekleniyor. İşte yeni yılının asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmeler...

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2020 ASGARİ ÜCRET2021 ASGARİ ÜCRET
2.700 TL Olursa;		2021 ASGARİ ÜCRET
2.800 TL Olursa;		2021 ASGARİ ÜCRET
2.900 TL Olursa;
NET: 2.324,71 TL376,00 TL Zam475,53 TL Zam575,84 TL Zam
YÜZDELİK ARTIŞ%16%20%25
 
2021’de net asgari ücretin 2 bin 800 lira olarak kesinleşmesi durumunda ücretin artış oranı 2020’ye göre yüzde 20’ye denk gelir. Net 2 bin 800 liranın brütü 3 bin 545 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 4 bin 165 lira olarak hesaplanır. 75 liralık asgari ücret desteğinin 2021’de de uygulanacağı düşünüldüğünde bu kez işveren maliyeti 4 bin 90 liraya düşecektir.

ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?
  • Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
  • Asgari ücretlinin maaşı
  • Asgari ücretlinin tazminatı
  • Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
  • Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
  • İşsizlik maaşı
  • Doğum, askerlik borçlanması
  • Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
  • Genel Sağlık Sigortası primi
Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı

ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTISINDA NE OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN MUTABAKAT VURGUSU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 Aralık'taki ilk toplantısında işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin başkanları görüşlerini dile getirmişti.

Bu toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret desteği uygulamasının devam ettirilmesinin de aralarında olduğu taleplerini sıralayıp, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerin ekonomik durumunu dile getirerek, "Asgari ücretten tasarruf beklenmemeli. Ekonomik gerekçeler ileri sürülmesin. Taleplerimiz mutlaka karşılansın." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
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