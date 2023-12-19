 Isparta'da FETÖ/PDY Üyeliğinden Aranan Firari Şahıs Yakalandı

İhraç Edilen Doktor, 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla AranıyorduIsparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç edilen doktor, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan ve Adli Makamlarca '6 yıl 3 Ay' hapis cezasıyla arama kaydı bulunan ihraç edilen doktor F.K.Ç, Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda yakalandı.Yakalanan F.K.Ç, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta Kapalı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon, güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY üyelerine yönelik takiplerinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.Kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, F.K.Ç'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dolayı alınan 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından firar ettiği ve uzun bir süre arandığı belirtiliyor. Bu başarılı operasyonla birlikte, FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiği vurgulanıyor.