Isparta'da Okul Alışverişi Uyarısı: "CE Belgesiz Ürün Almayın, Yerel Esnafı Tercih Edin!"

Isparta'da Okul Alışverişi Uyarısı: "CE Belgesiz Ürün Almayın, Yerel Esnafı Tercih Edin!"
ISPARTA
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Isparta Esnafından Velilere Okul Alışverişi Uyarısı: "CE Belgesiz Ürün Almayın, Yerel Esnafı Tercih Edin!"
 
Okulların açılmasına sayılır günler kala velileri okul alışverişi telaşı sardı. Kalemden silgiye, defterden boya malzemelerine kadar milyonlarca öğrencinin kullanacağı ürünler vitrinlerdeki yerini alırken, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (ISESOB) Başkanı Ahmet Tural’dan velilere önemli uyarılar ve çağrılar geldi.
 
"Sadece Fiyata Değil, CE Belgesi ve Sağlığa Bakılmalı"
 
Öğrencilerin gün boyu doğrudan temas ettiği kırtasiye malzemelerinde sağlığın ve güvenliğin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Başkan Ahmet Tural, velilerin merdiven altı ve kalitesiz ürünlerden uzak durması gerektiğini belirtti. Tural, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
"Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına bir aydan az bir süre kaldı. Kırtasiye alışverişlerinde yalnızca fiyata değil; ürünün güvenilir, sağlığa uygun ve standartlara sahip olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli. Velilerimize CE belgeli ve standartlara uygun ürünleri tercih etmelerini özellikle tavsiye ediyoruz."
"Yerel Esnaftan Alışveriş Şehrin Geleceğine Katkıdır"
 
Isparta’daki kırtasiyeci esnafının gerekli tüm hassasiyeti gösterdiğini ve kaliteli ürünleri vitrinlerine taşıdığını belirten Tural, alışverişlerin yerel esnaftan yapılmasının önemine değindi:
 
"Isparta’mızdaki kırtasiyeci esnafımız çocuklarımızın sağlığı için gereken hassasiyeti gösteriyor. Yerel esnafımızdan yaptığımız her alışveriş, aynı zamanda Isparta ekonomisine, istihdamına ve şehrimizin geleceğine katkıdır. Alışverişte güveni, kaliteyi ve yerel esnafımızı tercih edelim."
Okul Kıyafetlerinde "Marka Dayatması" Uyarısı
 
Okul kıyafetleri konusunda da velilerin bütçesini zorlayacak dayatmalardan kaçınılması gerektiğini ifade eden ISESOB Başkanı Ahmet Tural, tercih hakkının tamamen velilerde olması gerektiğini savundu.
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da velilerin okul kıyafetlerini istedikleri yerden almalarına imkan tanıdığını hatırlatan Tural, "Belirli markalarla anlaşılıp ailelerin bütçesini aşacak durumlar oluşturulmamalı. Velilerimiz aynı kaliteyi belki de daha uygun fiyata yerel esnafımızdan temin edebilir. A’dan Z’ye tercih hakkı velide olmalıdır" dedi.
 
Başkan Tural, açıklamasının sonunda yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
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