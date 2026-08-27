Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Gerçekleştirildi

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Gerçekleştirildi
ISPARTA
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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Gerçekleştirildi
 
Türk milletinin büyük fedakarlıklarla elde ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlama programının provası Isparta’da yapıldı. 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan resmi törenler öncesinde gerçekleştirilen geçit provası renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.
 
Kortej Geçişi ve Askeri Birlikler
 
Zafer Bayramı törenlerinin sorunsuz ve aksamadan tamamlanması amacıyla yetkililer ve askeri erkan provada titiz bir çalışma yürüttü. Mimar Sinan Caddesi’nden başlayıp Valilik önüne kadar uzanan güzergahta kortej geçişleri yapıldı.
 
Provalar kapsamında şu unsurlar yer aldı:
 
  • Bayrak ve Tören Birlikleri: Bayrak ekibi ve askeri tören birlikleri resmi geçiş yürüyüşlerini tamamladı.
  • Araç Geçişleri: Askeri tören birliklerine asker ve polis araçları geçiş sırasında eşlik etti.
  • Komandoların Yürüyüşü: Geçit töreninin en dikkat çeken bölümünü oluşturan komandolar, sergiledikleri yürüyüşle provaya damga vurdu.
Gerçekleştirilen geçit provası herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamlandı.
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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Gerçekleştirildi
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