Isparta’ya Müjdeli Haber: Afrika Sıcakları Yerini Sağanağa Bırakıyor!

Afrika ve Basra üzerinden gelen kavurucu sıcak hava dalgası Isparta’yı etkisi altına almaya devam ederken, meteorolojiden vatandaşların içini serinletecek tahminler geldi. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından kentte hava durumu tamamen değişiyor.
Çarşamba ve Perşembe Dışarı Çıkarken Dikkat!
Meteoroloji verilerine göre il genelinde çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıklar pik seviyeye ulaşacak:
- En Yüksek Sıcaklık: 36 derece
- En Düşük Sıcaklık: 21 derece
Cuma Gününden İtibaren Hava Düşüşe Geçiyor
Hafta sonuna doğru kavurucu sıcaklar etkisini kaybedecek. Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşecek olan sıcaklıklar, hafta sonu yerini yağışlı havaya bırakacak.
Cumartesi Yağmur, 30 Ağustos'ta Parçalı Bulutlu Hava
- Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 27 derece seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı: Bayram gününde kent genelinde parçalı bulutlu ve ferahlatıcı bir hava hakim olacak.