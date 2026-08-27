Isparta’ya Müjdeli Haber: Afrika Sıcakları Yerini Sağanağa Bırakıyor!

En Yüksek Sıcaklık: 36 derece

36 derece En Düşük Sıcaklık: 21 derece

Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 27 derece seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının 27 derece seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı: Bayram gününde kent genelinde parçalı bulutlu ve ferahlatıcı bir hava hakim olacak.

Afrika ve Basra üzerinden gelen kavurucu sıcak hava dalgası Isparta’yı etkisi altına almaya devam ederken, meteorolojiden vatandaşların içini serinletecek tahminler geldi. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından kentte hava durumu tamamen değişiyor.Meteoroloji verilerine göre il genelinde çarşamba ve perşembe günleri sıcaklıklar pik seviyeye ulaşacak:Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan Ispartalılar gölge alanları, parkları ve doğal esinti sunan açık mekanları tercih ederken; çevre illerden ve Antalya’dan gelen vatandaşlar Isparta’nın nispeten daha serin havasına sığınıyor. Kimi vatandaşlar meyvelerin olgunlaşması için sıcakların gerekli olduğunu savunurken, kimileri ise çareyi ağaç gölgelerinde bulduklarını ifade ediyor.Hafta sonuna doğru kavurucu sıcaklar etkisini kaybedecek. Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşecek olan sıcaklıklar, hafta sonu yerini yağışlı havaya bırakacak.