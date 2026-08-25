Isparta’da 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

2 farklı suçtan 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu Isparta’da hakkında iki farklı suçtan toplam 20 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nün 25 Ağustos 2026 tarihli basın bülteninde yer alan bilgilere göre, iki farklı suçtan hakkında toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan ve aranan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.