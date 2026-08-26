ISUBÜ’de Rektörlük Başvuru Süreci Tamamlandı: 16 Aday YÖK Mülakatına Çağrıldı!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) rektörlüğü için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararına çevrildi.
Başvuru Süreci ve Mülakat Detayları17 Temmuz 2026 tarihinde başlayan başvuru maratonu, 31 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimiyle tamamlandı. Sürecin ardından 16 rektör adayı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından mülakata davet edildi.
Adaylar arasında, görev süresini sürdüren mevcut rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal da yer alıyor.
Aday Kadrosunda Hangi Üniversiteler Var?Rektörlük için başvuruda bulunan 16 isim arasında ISUBÜ’nün kendi akademik kadrosundan akademisyenlerin yanı sıra çevre illerdeki köklü üniversitelerden isimler de bulunuyor:
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ)
- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)
- Antalya Akdeniz Üniversitesi