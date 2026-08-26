ISUBÜ’de Rektörlük Başvuru Süreci Tamamlandı: 16 Aday YÖK Mülakatına Çağrıldı!

Başvuru Süreci ve Mülakat Detayları

Aday Kadrosunda Hangi Üniversiteler Var?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ)

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)

Antalya Akdeniz Üniversitesi

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) rektörlüğü için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararına çevrildi.17 Temmuz 2026 tarihinde başlayan başvuru maratonu, 31 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimiyle tamamlandı. Sürecin ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından mülakata davet edildi.Adaylar arasında, görev süresini sürdüren mevcut rektörda yer alıyor.Rektörlük için başvuruda bulunan 16 isim arasında ISUBÜ’nün kendi akademik kadrosundan akademisyenlerin yanı sıra çevre illerdeki köklü üniversitelerden isimler de bulunuyor:Mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan değerlendirme dosyaları ilgili makamlara sunulacak. Atama süreci,’ın yapacağı nihai rektör ataması kararıyla resmiyet kazanacak.