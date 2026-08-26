İnşaat Sektörünün Devleri Isparta’da Buluşuyor

İnşaat Sektörünün Devleri Isparta’da Buluşuyor
ISPARTA
G.Tarihi: 25.08.2026 23:08
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İnşaat Sektörünün Devleri Isparta’da Buluşuyor: YAPISPARTA Fuarı Gökkubbe’de Kapılarını Açıyor!
 
Isparta’nın ticari ve ekonomik hayatına yön verecek dev bir organizasyon daha başlıyor. YAPISPARTA - Isparta İnşaat Malzemeleri, Yapı ve Gayrimenkul Fuarı, 27 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ile Isparta Müteahhitler Birliği Başkanı Ali Yüce, tüm vatandaşları ve sektör temsilcilerini bu büyük buluşmaya davet etti.
 

Çok Sayıda Sektör Tek Çatı Altında Bir Araya Geliyor

Turizm ve Gastronomi Fuarı’nın hemen ardından bölge ekonomisine can suyu olacak yeni bir etkinliği kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten ITSO Başkanı Metin Çelik, inşaat sektörünün onlarca farklı iş kolunu beslediğine dikkat çekti.
 
Fuarın sunacağı fırsatlara değinen Çelik; mimarlık, gayrimenkul, akıllı ev teknolojileri, banyo-mutfak, seramik, peyzaj ve finans gibi birçok alanın bir arada yer alacağını ifade ederek şunları söyledi:
 
"İnşaat ve yapı sektörü, çok sayıda sektörü doğrudan etkileyen son derece kritik bir alan. Bu doğrultuda YAPISPARTA’nın yeni iş birliklerine, güçlü ticari bağlantılara ve yatırımlara vesile olacağına inanıyoruz. Isparta’nın ticari potansiyelini artıracak bu tür organizasyonları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi fuarımıza bekliyoruz."

"Isparta’nın İnşaat Gücünü Bütün Türkiye’ye Göstereceğiz"

Fuarın ilk kez düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti aktaran Isparta Müteahhitler Birliği Başkanı Ali Yüce ise organizasyonun kentin yapısına ve ticaretine yepyeni bir soluk getireceğini vurguladı.
 
Isparta’nın inşaat sektöründeki gücünü vitrine çıkaracaklarını belirten Yüce şöyle konuştu:
 
"İlkini gerçekleştirdiğimiz YAPISPARTA Fuarı’nın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü müteahhitlik firmalarımızın, mimari çözümler sunan şirketlerimizin, enerji üreticilerimizin ve yapı sektörünü temsil eden tüm işletmelerimizin katılımıyla Isparta’nın gücünü hem kente hem de ülkeye duyuracağız. Vatandaşlarımızı standlarımızı ziyaret etmeye ve firmalarımızla tanışmaya davet ediyoruz."

YAPISPARTA Fuarı Ziyaret Saatleri ve Yeri

Sektörün önde gelen markalarını ve yatırımcıları bir araya getirecek olan dev organizasyonun detayları belli oldu:
 
  • Tarih: 27 - 30 Ağustos
  • Açılış Saati: 27 Ağustos Perşembe, Saat 11.00
  • Ziyaret Saatleri: 10.00 – 21.00
  • Yer: Gökkubbe Fuar Alanı / Isparta
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