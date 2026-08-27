Yeni Parti Isparta Milletvekili Yalım Halıcı’dan TBMM’ye Eğirdir ve Gelendost Elması İçin Soru Önergesi

Yeni Parti Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Eğirdir ve Gelendost bölgesindeki elma üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi.

"Giderler Artıyor, Üreticinin Geliri Eriyor"

Eğirdir’de elma bahçelerini ziyaret ederek elma üreticileri ve parti yöneticileriyle bir araya gelen Halıcı, artan girdi maliyetleri ile elma satış fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekti. Üreticinin maliyet yükü altında ezildiğini belirten Halıcı, "Ne kadar elma ürettik değil, üreticimiz 1 kilo elmadan ne kadar kazandı sorusuna odaklanmalıyız" diyerek tablonun ciddiyetini vurguladı.

Milletvekili Yalım Halıcı’nın paylaştığı rakamlara göre elma üretimindeki maliyet ve satış dengesi şöyle:

1 Kilo Elmanın Maliyeti: 20 TL’nin üzerinde

Elma Satış Fiyatı: 22 TL ile 28 TL arasında

Sanayilik (Meyve Suyu) Elma Satış Fiyatı: 3 TL

Sadece Soğuk Hava Depo Masrafı: 6 TL

Sanayilik elmanın 3 TL’ye satılmasına karşılık yalnızca depo maliyetinin 6 TL’yi bulduğunu belirten Halıcı, gübre, ilaç, nakliye ve sulama giderleri de eklendiğinde mevcut üretim modelinin sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Boğazova’da Sulama Altyapısı Uyarısı ve Eğirdir Gölü Kaygısı

Eğirdir Gölü’ndeki su çekilmesinin tarımsal sulama için büyük bir risk oluşturduğunu belirten Halıcı, Boğazova’daki sulama altyapısı eksikliklerine değindi. Kovada Kanalı’ndan kapalı sistem ana dağıtım boru hattının tamamlanamaması nedeniyle modern sulama sistemlerine geçilemediğini aktaran Halıcı, şu konulara dikkat çekti:

Su Kalitesi ve Ağır Metal Riskleri: Kovada Kanalı’nda yeterli su akışı olmaması nedeniyle koku ve su kalitesi sorunları yaşanıyor. Ağır metal birikimi iddialarının bilimsel ölçümlerle ortaya konularak kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Modern Sulama Şart: Hem Eğirdir Gölü’nü korumak hem de suyu verimli kullanmak için kapalı sistem sulama altyapısı bir an önce tamamlanmalıdır.

Çözüm Önerileri ve Hedefler

Milletvekili Yalım Halıcı, elma üreticisinin geleceğini güvence altına almak için hayata geçirilmesi gereken çözüm adımlarını ise şöyle sıraladı: