DSİ Isparta 2026 Yatırımları Değerlendirildi

Isparta İçme Suyu Projesi: Aksu Çayı'ndan Isparta iline içme suyu temini ve arıtma tesisi yapımını kapsayan projenin hazırlıkları devam ediyor. İhalenin 2026 yılı içinde yapılması planlanıyor.

Aksu Çayı'ndan Isparta iline içme suyu temini ve arıtma tesisi yapımını kapsayan projenin hazırlıkları devam ediyor. İhalenin 2026 yılı içinde yapılması planlanıyor. Atabey Sulaması: 13.800 hektarlık alanı sulayacak projede %90'ın üzerinde fiziki gerçekleşme sağlandı. Yaklaşık 350 km boru döşenen çalışmanın bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

13.800 hektarlık alanı sulayacak projede %90'ın üzerinde fiziki gerçekleşme sağlandı. Yaklaşık 350 km boru döşenen çalışmanın bu yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor. Senirkent Sulaması: 75.330 dekar tarım arazisini modern basınçlı borulu sistemle buluşturacak projede %88 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Kalan 700 hektarlık boru imalatının tamamlanarak projenin 2027 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

75.330 dekar tarım arazisini modern basınçlı borulu sistemle buluşturacak projede %88 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Kalan 700 hektarlık boru imalatının tamamlanarak projenin 2027 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Arazi Toplulaştırma Çalışmaları: Üç ayrı proje yürütülüyor. Yalvaç merkezli toplulaştırma projesi tamamlandı. Şarkikaraağaç projesinde %80 gerçekleşme sağlanırken; Gönen, Sütçüler ve Atabey'i kapsayan çalışmalarla birlikte Isparta'daki uygun alanların %80-90'ında toplulaştırmanın tamamlanması hedefleniyor.

Isparta 2026 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından kentte yürütülen yatırımlar ele alındı. DSİ Bölge Müdürü Osman Erkan, kent genelinde toplam değeri 20 milyar liraya yakın 56 projenin yürütüldüğünü ve projelerde %74 parasal gerçekleşme sağlandığını açıkladı.