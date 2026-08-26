Isparta'da SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yaz Çocuk Üniversitesi programını başarıyla tamamlayan minikler için düzenlenen mezuniyet töreni haberinin detayları:

SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından çocukların bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi" eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Tören ve Eğitime Dair Öne Çıkanlar

Mezuniyet Töreni: Prof. Dr. Metin Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabriye Ercan, akademisyenler, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eğitim Süresi ve İçerik: 8 hafta (yaklaşık 2 ay) süren program boyunca 7-15 yaş arası çocuklara bilimsel düşünme, sanat, spor (yüzme, okçuluk vb.), kimya laboratuvarı etkinlikleri ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik uygulamalar yaptırıldı.

Teşekkür Belgeleri: Açılış konuşmasının ardından programa katkı sağlayan Türk Kızılay ve Yeşilay temsilcileri ile antrenör ve akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Prof. Dr. Sabriye Ercan, programın çocukların arkadaşlık ve sosyal becerilerini geliştirdiğini ve velilerden gelen geri bildirimlere göre dijital bağımlılığı azaltmada büyük katkı sağladığını belirtti.

Katılımcı Görüşleri

"Okçuluk çok eğlenceliydi, günlerim çok güzel ve heyecanlı geçti." — Minik Öğrenci

"Çocuklarımız yüzmeden okçuluğa, laboratuvar çalışmalarına kadar yoğun bir tempoya uyum sağladılar. Hem spor hem bilimle iç içe harika bir süreç geçirdiler." — Akademisyen / Eğitmen

Tören, öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve hep birlikte kesilen pasta ile sona erdi.