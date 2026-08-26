Isparta'da SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi

Isparta'da SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi
ISPARTA
63 Okunma
0
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yaz Çocuk Üniversitesi programını başarıyla tamamlayan minikler için düzenlenen mezuniyet töreni haberinin detayları:
 
SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi
 
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından çocukların bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi" eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.
 

Tören ve Eğitime Dair Öne Çıkanlar

  • Mezuniyet Töreni: Prof. Dr. Metin Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabriye Ercan, akademisyenler, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
  • Eğitim Süresi ve İçerik: 8 hafta (yaklaşık 2 ay) süren program boyunca 7-15 yaş arası çocuklara bilimsel düşünme, sanat, spor (yüzme, okçuluk vb.), kimya laboratuvarı etkinlikleri ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik uygulamalar yaptırıldı.
  • Teşekkür Belgeleri: Açılış konuşmasının ardından programa katkı sağlayan Türk Kızılay ve Yeşilay temsilcileri ile antrenör ve akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.
  • Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Prof. Dr. Sabriye Ercan, programın çocukların arkadaşlık ve sosyal becerilerini geliştirdiğini ve velilerden gelen geri bildirimlere göre dijital bağımlılığı azaltmada büyük katkı sağladığını belirtti.

Katılımcı Görüşleri

"Okçuluk çok eğlenceliydi, günlerim çok güzel ve heyecanlı geçti."
 
Minik Öğrenci
"Çocuklarımız yüzmeden okçuluğa, laboratuvar çalışmalarına kadar yoğun bir tempoya uyum sağladılar. Hem spor hem bilimle iç içe harika bir süreç geçirdiler."
 
Akademisyen / Eğitmen
Tören, öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve hep birlikte kesilen pasta ile sona erdi.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da SDÜ Yaz Çocuk Üniversitesi İlk Mezunlarını Verdi
Isparta'dan Fransa’ya: Ozan Keziban’ın Şiir Dolu Hikâyesi
Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü 469 Personel Alacak: TYP Başvuruları Başladı!
ISUBÜ’de Rektörlük Başvuru Süreci Tamamlandı: 16 Aday YÖK Mülakatına Çağrıldı!
Isparta’da KYK Yurt Başvuruları Başladı: İl Genelinde 16 Bin Aşkan Kapasite Öğrencileri Bekliyor!
Isparta'da Bu Güzergahta Park Halindeki Araçlar Kaldırılıyor!
Isparta’da kafes kuşları için önemli buluşma
İnşaat Sektörünün Devleri Isparta’da Buluşuyor
Isparta’da 20 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Isparta Turizmi ve Kültürü İçin Müthiş Bir Rota
Borç Yapılandırmasında Son Gün 31 Ağustos 2026
Tarımsal Girdilerde Rekor Artış: Gübre ve Toprak Geliştiriciler Zirvede!
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu’nda Yıkım Süreci Devam Ediyor
MEB’den Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu: Isparta Halkı Kararı Değerlendirdi
Eğirdir Gölü’nde Kritik Su Seviyesi: Bu Yıl da Tarımsal Sulamaya İzin Yok!
Isparta'da hem sünnet şöleni hem de yaşlı bakımevi heyecanı
Isparta’da ilaçlama seferberliği: Ekipler sokak sokak çalışıyor
Isparta’da Anlamlı Dayanışma: "Askıda Kefen" Uygulaması 4 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor
Isparta’da 69 Yıllık Semercilik Ustası Mesleğine Veda Etti
Aşırı Sıcaklar Sağlığı Tehdit Ediyor: Uzmanından Yaşlılar, Hamileler ve Kronik Hastalara Hayati Uyarılar
SDÜ’de İnovatif Buluş: Tarihi Dokumalarda Tahribata Son Veren ‘Genç Siyah’ Yöntemi Geliştirildi
Isparta’da Yılın İlk 7 Ayında 2 Bin 430 Tüketici Şikâyeti Yapıldı
Uluborlu’ya Müjde: Gençlik Merkezi ve Çok Amaçlı Konferans Salonu Tesisinde Sona Yaklaşıldı!
Isparta’da Ücretsiz Yaz Spor Kursları İle Çocuklar Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor
IYAŞ Genel Kurulunda Güven Tazelendi: Hasan Ali Meydan Yeniden Başkan Seçildi!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da 10 metrelik çukura düşen işçi kurtarıldı!
Isparta’da 10 metrelik çukura düşen işçi kurtarıldı!
Isparta’da 62 yıllık emek: Başında taşıdığı tepsiyle 2 çocuk büyüttü
Isparta’da 62 yıllık emek: Başında taşıdığı tepsiyle 2 çocuk büyüttü
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
Isparta’da Asfalt Seferberliği: Gölcük Caddesi Baştan Sona Yenileniyor!
Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!
Isparta’da eski otogar alanında hortum çıktı!