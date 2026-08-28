Eğirdir'de Öğrencilere Müjde: 578 Kapasiteli Yeni Kız Öğrenci Yurdu Hizmete Açılıyor!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kız öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşılayacak modern yeni yurt binası kapılarını açıyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 578 kız öğrenci güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim hayatını sürdürecek.

Tüm Kız Öğrenciler Tek Çatı Altında Toplanıyor

İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, yeni A Blok Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulunarak yurt binasının son durumunu yerinde değerlendirdi. Yapılan planlamayla Eğirdir’de okuyan ve yurtta kalmak isteyen tüm kız öğrencilerin bu yeni blokta konaklayacağı belirtildi.

Daha önceki dönemlerde Eğirdir Ada Mahallesi'ndeki blokta kalan ara sınıf öğrencilerinin de nakil işlemleri yeni yurt binasına tamamlandı. Böylece Eğirdir’deki kız öğrenciler yeni dönemden itibaren tek bir merkezde, modernize edilmiş alanlarda konaklama imkanına kavuştu.

Oda İçi Banyo, Çalışma Alanları ve Sosyal Donatılar

Yeni eğitim döneminde ilk defa öğrenci kabul edecek olan yurtta başvurular ve kayıt işlemleri devam ediyor. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni yurtta öne çıkan imkanlar şunlar:

Oda İçi Konfor: Her oda içerisinde bağımsız tuvalet, banyo, lavabo ve özel çalışma masaları yer alıyor.

Sosyal ve İdari Alanlar: Yurt bünyesinde Genç Ofis, geniş yemekhane ve çeşitli sosyal donatı alanları hizmet verecek.