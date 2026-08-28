Davraz Kayak Merkezi’nde Lavanta Hasadı Başladı

Isparta’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi’nde, İl Özel İdaresi tarafından yetiştirilen lavantaların hasat sürecine geçildi. Kış aylarında karla kaplanan zirveler, yaz döneminde mor rengine bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğal Güzellik ve Üretim Bir Arada

Bölgenin doğal güzellikleri ile üretim faaliyetlerini buluşturan çalışma kapsamında lavantaların özenle toplandığı belirtildi. Kışın kayak ve kış turizmiyle öne çıkan Davraz, yazın da açan lavantaların görsel güzelliği ve hoş kokusuyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Davraz'ın zirvelerinde bu kez lavanta kokusu var. Davraz Kayak Merkezi'nde yetiştirdiğimiz lavantaların hasadına başladık. Doğanın güzelliğini üretimle buluşturmaya devam ediyoruz."

4 Mevsim Turizm Hedefleniyor

Davraz Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen bu lavanta üretimi sayesinde, bölgenin 4 mevsim boyunca turizm potansiyeline katkı sağlanması hedefleniyor.