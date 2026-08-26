Isparta'da Bu Güzergahta Park Halindeki Araçlar Kaldırılıyor!

Isparta'da Bu Güzergahta Park Halindeki Araçlar Kaldırılıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.08.2026 23:08
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Mimar Sinan Caddesi’nde 30 Ağustos Provası Mesaisi: Park Halindeki Araçlar Kaldırılıyor!
 
Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları öncesinde kent merkezindeki hazırlıklar başladı. Tören alanında ve geçiş güzergâhında düzenin sağlanması amacıyla emniyet güçleri tedbirlerini artırdı.
 

Saat 22.30 İtibarıyla Ekipler Sahaya İndi

Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 itibarıyla Mimar Sinan Caddesi üzerinde park halinde bulunan araçların kaldırılması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
 
Polis ekipleri, cadde üzerine park edilmiş araçların ruhsat sahiplerine tek tek ulaşarak araçların güvenli alanlara çekilmesini sağlıyor. Yürütülen bu çalışmanın, yarın sabah gerçekleştirilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tören provasının sorunsuz ve düzenli bir şekilde tamamlanması amacıyla yapıldığı bildirildi.
 

Sürücülere Önemli Uyarı

Bölgede trafik ve tören düzeninin aksamaması adına polis ekipleri sürücülere çağrıda bulundu. Mimar Sinan Caddesi'ni kullanacak ve park yapacak vatandaşların ekiplerin yönlendirmelerine ve geçici trafik işaretlerine hassasiyetle uymaları istendi.
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