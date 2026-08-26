Isparta’da kafes kuşları için önemli buluşma

Kuşlar yarışacak, Ispartalılar yakından görecek

Yarışma programı belli oldu

Program

1 Ekim 2026 Perşembe: Yarışma kuşlarının yerleştirilmesi

Yarışma kuşlarının yerleştirilmesi 2 Ekim 2026 Cuma: Hakem değerlendirmesi

Hakem değerlendirmesi 3 Ekim 2026 Cumartesi: Halka açık ziyaret – 09.00-18.00

Halka açık ziyaret – 09.00-18.00 4 Ekim 2026 Pazar: Halka açık ziyaret – 09.00-16.30

Isparta, kafes kuşları tutkunlarını bir araya getirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor., 1-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Isparta Kanarya ve Eğri Gaga Kafes Kuşlarını Sevenler Derneği tarafından düzenlenen organizasyon, Isparta’da bu alanda dikkat çeken bir buluşma olarak öne çıkıyor. Yarışmanın, farklı illerde gerçekleştirilen kafes kuşları organizasyonlarının ardından Isparta’da da kuş yetiştiricilerini ve meraklılarını bir araya getirmesi bekleniyor.Cumhuriyet Kupası kapsamında birbirinden farklı kanarya ve kafes kuşları değerlendirilecek. Organizasyon yalnızca yarışmacıları değil, kuşlara ilgi duyan vatandaşları da Gökkubbe’de buluşturacak.Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, özellikle halka açık ziyaret günlerinde vatandaşların yarışma kuşlarını yakından görme fırsatı bulacağı belirtildi.Organizasyonun programına göre kuşların yerleştirilmesigünü gerçekleştirilecek.günü hakem değerlendirmesi yapılacak.Halka açık ziyaret günleri isevesaatleri arasında olacak.Isparta’da ilk kez düzenlenecek bu kapsamlı buluşmanın, kafes kuşlarına ilgi duyan vatandaşlar için farklı ve renkli bir etkinlik olması bekleniyor.Organizasyonun Isparta’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür edilirken, tüm Ispartalılardavet edildi.