Isparta’da kafes kuşları için önemli buluşma

Isparta’da kafes kuşları için önemli buluşmaIsparta, kafes kuşları tutkunlarını bir araya getirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 16. Cumhuriyet Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, 1-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Isparta Kanarya ve Eğri Gaga Kafes Kuşlarını Sevenler Derneği tarafından düzenlenen organizasyon, Isparta’da bu alanda dikkat çeken bir buluşma olarak öne çıkıyor. Yarışmanın, farklı illerde gerçekleştirilen kafes kuşları organizasyonlarının ardından Isparta’da da kuş yetiştiricilerini ve meraklılarını bir araya getirmesi bekleniyor.
Kuşlar yarışacak, Ispartalılar yakından görecekCumhuriyet Kupası kapsamında birbirinden farklı kanarya ve kafes kuşları değerlendirilecek. Organizasyon yalnızca yarışmacıları değil, kuşlara ilgi duyan vatandaşları da Gökkubbe’de buluşturacak.
Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, özellikle halka açık ziyaret günlerinde vatandaşların yarışma kuşlarını yakından görme fırsatı bulacağı belirtildi.
Yarışma programı belli olduOrganizasyonun programına göre kuşların yerleştirilmesi 1 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2 Ekim Cuma günü hakem değerlendirmesi yapılacak.
Halka açık ziyaret günleri ise 3 Ekim Cumartesi 09.00-18.00 ve 4 Ekim Pazar 09.00-16.30 saatleri arasında olacak.
Program
- 1 Ekim 2026 Perşembe: Yarışma kuşlarının yerleştirilmesi
- 2 Ekim 2026 Cuma: Hakem değerlendirmesi
- 3 Ekim 2026 Cumartesi: Halka açık ziyaret – 09.00-18.00
- 4 Ekim 2026 Pazar: Halka açık ziyaret – 09.00-16.30
Organizasyonun Isparta’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür edilirken, tüm Ispartalılar 16. Cumhuriyet Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması’na davet edildi.