Pazar Tezgahlarında Turşuluk Sezonu Açıldı: İşte Öne Çıkan Fiyatlar ve Püf Noktaları

Pazar Tezgahlarında Turşuluk Sezonu Açıldı: İşte Öne Çıkan Fiyatlar ve Püf Noktaları
ISPARTA
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Pazar Tezgahlarında Turşuluk Sezonu Açıldı: İşte Öne Çıkan Fiyatlar ve Püf Noktaları
 
Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti turşu için tezgahlarda hareketlilik başladı. Kornişon, acur, fasulye, pancar, mor lahana, havuç ve beyaz lahana gibi en çok tercih edilen ürünler tezgahlardaki yerini alırken, pazar esnafı ağustos ayındaki sakinliğin ardından eylül ayı itibarıyla satışların hızlanmasını bekliyor.
 
Tezgahlardaki Güncel Ürün Fiyatları
 
Esnafın aktardığı bilgilere göre turşuluk ürünlerin ortalama fiyat aralığı şu şekilde:
 
  • Salatalık (Kornişon): Elek boylarına göre en küçük boy 70 TL, ikinci boy 40 TL, diğer boylar ise 20–30 TL. Genel turşuluk salatalıklar 80–100 TL.
  • Biber Çeşitleri: Jalapeno 50 TL, Yakan Biber 100 TL, Haşmet Biber 80 TL, Acur 125–150 TL, Fasulye 100–120 TL.
  • Hazır Hazırlanmış Turşusular: Jalapeno Turşusu 100 TL, Top Sarı Biber ve Haşmet Biber Turşusu 150 TL.
  • Lahana ve Pancar: Lahana, Kırmızı Lahana ve Pancar kg fiyatı 100 TL.
Pazar esnafı, turşuluk salatalıkların ilk olarak Afyon ve Başmakçı bölgelerinden geldiğini, Isparta ürünlerinin ise eylül ayının ortalarına doğru tezgahlara inerek sezonu tamamlayacağını belirtti.
Lezzetli Turşu Kurmanın Püf Noktaları
 
Esnaf, turşunun olgunlaşma süresi ve kurulum teknikleri hakkında şu tavsiyeleri paylaştı:
 
  • Sirke ve Su Dengesi: Hazır sirke kullanıldığında su eklenmemeli; aksi takdirde gıdalar erime yapabilir. Keskin sirkelerde ise birebir yarı yarıya su katılarak dengelenebilir.
  • Aroma ve Koruma: Sarımsak, tuz, nane ve maydanoz ilavesi lezzeti artırır.
  • Limon Dayanıklılığı: Turşuyu limonla kurmak, ürünlerin daha dayanıklı ve kıtır kalmasını sağlar.
  • Olgunlaşma Süresi: Kurulan turşular yaklaşık 3 hafta (21 gün) içerisinde tüketime hazır hale gelir.
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