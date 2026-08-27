Gıda Alışverişinde Hayati Ayrım: SKT ve TETT Arasındaki Fark Nedir?

Gıda Alışverişinde Hayati Ayrım: SKT ve TETT Arasındaki Fark Nedir?
ISPARTA
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Gıda Alışverişinde Hayati Ayrım: SKT ve TETT Arasındaki Fark Nedir?
Gıda alışverişlerinde ambalajların üzerinde sıkça görülen Son Kullanma Tarihi (SKT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) kavramları, tüketiciler tarafından zaman zaman birbiriyle karıştırılıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı, bu iki ibarenin gıda güvenliği ve kalitesi açısından kritik farklar taşıdığını vurguladı.
Son Kullanma Tarihi (SKT) Doğrudan Gıda Güvenliğiyle İlgili
Prof. Dr. Aynur Gül Karahan Çakmakçı, et, süt ve kümes hayvanları gibi kolay bozulabilen gıdalarda SKT ibaresinin kullanıldığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:
"Et ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdalarda yer alan Son Kullanma Tarihi (SKT) bir uyarıdır. Bu tarihten sonra gıdada mikrobiyal bozulma yaşanabileceği için kesinlikle tüketilmemelidir. SKT doğrudan gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgilidir."
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) Kalite Standartını Gösteriyor
TETT ibaresinin ise gıdanın sağlığa zararlı hale geldiğini değil, kalitesinde değişiklik yaşanabileceğini ifade ettiğini belirten Çakmakçı, durumu şöyle açıkladı:
"TETT geçmiş ürünlerde hemen mikrobiyal bir bozulma meydana gelmeyebilir ancak ürünün rengi, kokusu, tadı veya görünümü gibi kalite nitelikleri değişebilir. TETT doğrudan gıda kalitesiyle alakalıdır. Dikkatli olmak kaydıyla TETT'si geçmiş ürünlerin kalitesi düşmüş olsa da tüketilmesi sağlık açısından ilk etaptaki gibi doğrudan bir engel oluşturmayabilir."
Özetle İki Kavram Arasındaki Farklar:
  • SKT (Son Kullanma Tarihi): Gıda güvenliği ve sağlıkla ilgilidir. Tarihi geçen ürünler bozulma riski taşıdığı için tüketilmemelidir.
  • TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi): Gıdanın tazeliği ve kalitesiyle ilgilidir. Tarihi geçse de tat, renk ve koku kontrol edilerek dikkatlice tüketilebilir.
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