Isparta'dan Fransa’ya: Ozan Keziban’ın Şiir Dolu Hikâyesi

Isparta'dan Fransa’ya: Ozan Keziban’ın Şiir Dolu Hikâyesi
ISPARTA
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Fransa’dan Şiirlere Uzanan 50 Yıllık Gurbet Hikâyesi: Ozan Keziban (Keziban Aygün Altınkaynak)
 
Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yeniceliler köyünde doğan Keziban Aygün Altınkaynak (halk arasındaki adıyla Ozan Keziban), genç yaşta evlendikten sonra Fransa’ya taşınarak hayatının 50 yılını gurbette çalışarak geçirdi. Yaşadığı mesane kanserini atlattıktan sonra teselliyi ve tutunacak dalı şiir yazmakta buldu.
 

Hayatı ve Öne Çıkan Başarıları

  • Kanserle Mücadele ve Şiire Başlangıç: Hastalık sürecinin ardından kendini ifade etmek ve moral bulmak amacıyla kaleme sarıldı; kısa sürede şiir tutkusunu ustalığa dönüştürdü.
  • Ödülleri: 2018 yılında Antalya’da düzenlenen şiir yarışmasında "Albayrak'tan Gökbayrak'a" isimli eseriyle birincilik ödülü elde etti.
  • Eserleri: Yayınlanmış 5 şiir kitabı bulunan Ozan Keziban, 6. kitabının da yakında okurlarla buluşacağını müjdeledi.
  • İlham Kaynakları: Şiirlerinde memleket ve vatan sevgisini, gurbeti, kadına yönelik şiddeti ve toplumsal meseleleri işliyor.

Gençlere Altın Değerinde Öğütler

İlkokul mezunu olmasına rağmen sürekli okuyup araştırdığını ve Türk tarihini ezbere bildiğini vurgulayan Ozan Keziban, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:
 
"Eğer hayatı ciddi almazsanız, hayat da sizi ciddi almaz. Hangi iş verilirse verilsin en iyisini yapın. Vatanımıza, milletimize sahip çıkın, birbirinizi ve ülkenizi sevin."
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