Ahşaba Hayat Veren Eserler Isparta’da Sanatseverleri Büyülüyor: Dünyada Konseptiyle Tek!

Dünya Resim Sanatı Ahşapta Üç Boyut Kazanıyor

Ahşaba Kazınan Türk-Osmanlı Destanı: "Hayat Ağacı"

En Derin Kökler (Türk Boyları): Eserin temelinde yer alan Hayat Ağacı kökleri; Osmanlı’nın da temeli olan Kayı boyu başta olmak üzere köklü Türk boylarını simgeliyor.

Eserin temelinde yer alan Hayat Ağacı kökleri; Osmanlı’nın da temeli olan Kayı boyu başta olmak üzere köklü Türk boylarını simgeliyor. Ay-Yıldızın Gücü: Köklerin hemen üzerinde Türk bağımsızlığının ebedi sembolü olan Ay-Yıldız yükseliyor.

Köklerin hemen üzerinde Türk bağımsızlığının ebedi sembolü olan Ay-Yıldız yükseliyor. Devleti Omuzlayan Gençlik: Tablonun orta kısmındaki "temenna" eden genç figürleri, devlet sorumluluğunu taşıyan dinamik Türk gençliğini temsil ediyor.

Tablonun orta kısmındaki "temenna" eden genç figürleri, devlet sorumluluğunu taşıyan dinamik Türk gençliğini temsil ediyor. İlim ve İrfana Saygı: Eserin iki yanındaki evliya sarıkları, medeniyetimizin alimlere ve manevi önderlere verdiği değeri vurguluyor.

Eserin iki yanındaki evliya sarıkları, medeniyetimizin alimlere ve manevi önderlere verdiği değeri vurguluyor. Adalet ve Rehberlik: Cihan devletinin hükmederken Kur'an-ı Kerim’in gösterdiği aydınlık yoldan yürüdüğü ifade ediliyor.

Cihan devletinin hükmederken Kur'an-ı Kerim’in gösterdiği aydınlık yoldan yürüdüğü ifade ediliyor. Doğan Güneş ve Kızıl Elma: Güneş motifi yeni çağların doğuşunu ve aydınlığı, en üst nokta ise Türklerin cihan hakimiyeti ülküsü olan Kızıl Elma hedefini simgeliyor.

Isparta Turizmi ve Kültürü İçin Müthiş Bir Rota







Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, konseptiyle sadece Türkiye’de değil, dünyada da benzersiz bir yere sahip.Dünyaca ünlü sanatçıların hafızalara kazınan yağlı boya ve sulu boya tabloları, usta ellerde ahşap oyma tekniğiyle üç boyutlu bir boyut kazanıyor.tablosundanşaheserinden Selçuklu döneminin köklü sembollerine kadar geniş bir yelpazeyi barındıran sergi salonu, ziyaretçilerini adeta büyülü bir sanat yolculuğuna çıkarıyor.Atölyenin en dikkat çeken ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri ise usta sanatçı’in imzasını taşıyor. Sanatçının oğlunun özel tasarımıyla hayat bulan ve derin oyma tekniğiyle ahşaba işlenentablosu, Türk mitolojisinden Osmanlı’nın cihanşümul vizyonuna uzanan sembolik bir anlatım sunuyor.Tam 3 aylık yoğun bir el emeği ve göz nuru sonucu ortaya çıkan bu özel eserde şu derin anlamlar yer alıyor:Ahşap oyma sanatçısı Havva Canan Çetin, "Ben oymaya başladığımda zamanı unutuyorum. Akşamın dinginliğinde saatlerce yorulmadan ahşaba hayat üflemek büyük bir huzur. Bu denli derin anlamlı bir eseri Isparta kültürüne kazandırmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını dile getiriyor.Hem dekoratif ürünlerin şekillendiği hem de canlı workshop alanlarıyla ziyaretçilere üretimi yerinde deneyimleme imkanı sunan tesis, kent kültürüne muazzam bir değer katıyor.Önceden başlatılan bu sanatsal hareketi devam ettirerek büyüten ve bünyesindeki müthiş galeriyi daha da taçlandıran’in bu vizyoner adımı, sanat çevreleri ve Isparta kültür elçileri tarafından büyük takdir topluyor.Isparta’ya yolu düşen her sanatseverin ve turistinIsparta Belediyesi Ahşap Sanat Atölyesi ve Sergi Salonu, geleneksel ile evrensel sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.Geçmişin hikayesini bugüne taşıyan, ahşabın kokusunu tarihin ruhuyla buluşturan bu eşsiz çalışmalar...