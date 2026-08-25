Isparta Turizmi ve Kültürü İçin Müthiş Bir Rota

Isparta Turizmi ve Kültürü İçin Müthiş Bir Rota
ISPARTA
G.Tarihi: 25.08.2026 11:43
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Ahşaba Hayat Veren Eserler Isparta’da Sanatseverleri Büyülüyor: Dünyada Konseptiyle Tek!

Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Atölyesi ve Sergi Salonu, dünyaca ünlü ressamların ikonik tablolarından Türk-Osmanlı tarihinin derin sembollerine kadar birçok eseri üç boyutlu ahşap oymacılıkla yeniden hayata geçiriyor. Kültürel mirasın yaşatıldığı ve workshop alanlarıyla desteklenen bu benzersiz mekan, Isparta turizminin yeni çekim merkezi haline geldi.

Dünya Resim Sanatı Ahşapta Üç Boyut Kazanıyor

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ahşap Sanat Atölyesi ve Sergi Salonu, konseptiyle sadece Türkiye’de değil, dünyada da benzersiz bir yere sahip.
Dünyaca ünlü sanatçıların hafızalara kazınan yağlı boya ve sulu boya tabloları, usta ellerde ahşap oyma tekniğiyle üç boyutlu bir boyut kazanıyor. Edvard Munch’un ünlü “Çığlık” tablosundan Fatih Sultan Mehmet’in gül koklayan minyatürüne, Van Gogh’un “Yıldızlı Geceler” şaheserinden Selçuklu döneminin köklü sembollerine kadar geniş bir yelpazeyi barındıran sergi salonu, ziyaretçilerini adeta büyülü bir sanat yolculuğuna çıkarıyor.

Ahşaba Kazınan Türk-Osmanlı Destanı: "Hayat Ağacı"

Atölyenin en dikkat çeken ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri ise usta sanatçı Havva Canan Çetin’in imzasını taşıyor. Sanatçının oğlunun özel tasarımıyla hayat bulan ve derin oyma tekniğiyle ahşaba işlenen “Hayat Ağacı” tablosu, Türk mitolojisinden Osmanlı’nın cihanşümul vizyonuna uzanan sembolik bir anlatım sunuyor.
Tam 3 aylık yoğun bir el emeği ve göz nuru sonucu ortaya çıkan bu özel eserde şu derin anlamlar yer alıyor:
  • En Derin Kökler (Türk Boyları): Eserin temelinde yer alan Hayat Ağacı kökleri; Osmanlı’nın da temeli olan Kayı boyu başta olmak üzere köklü Türk boylarını simgeliyor.
  • Ay-Yıldızın Gücü: Köklerin hemen üzerinde Türk bağımsızlığının ebedi sembolü olan Ay-Yıldız yükseliyor.
  • Devleti Omuzlayan Gençlik: Tablonun orta kısmındaki "temenna" eden genç figürleri, devlet sorumluluğunu taşıyan dinamik Türk gençliğini temsil ediyor.
  • İlim ve İrfana Saygı: Eserin iki yanındaki evliya sarıkları, medeniyetimizin alimlere ve manevi önderlere verdiği değeri vurguluyor.
  • Adalet ve Rehberlik: Cihan devletinin hükmederken Kur'an-ı Kerim’in gösterdiği aydınlık yoldan yürüdüğü ifade ediliyor.
  • Doğan Güneş ve Kızıl Elma: Güneş motifi yeni çağların doğuşunu ve aydınlığı, en üst nokta ise Türklerin cihan hakimiyeti ülküsü olan Kızıl Elma hedefini simgeliyor.
Ahşap oyma sanatçısı Havva Canan Çetin, "Ben oymaya başladığımda zamanı unutuyorum. Akşamın dinginliğinde saatlerce yorulmadan ahşaba hayat üflemek büyük bir huzur. Bu denli derin anlamlı bir eseri Isparta kültürüne kazandırmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını dile getiriyor.

Isparta Turizmi ve Kültürü İçin Müthiş Bir Rota

Hem dekoratif ürünlerin şekillendiği hem de canlı workshop alanlarıyla ziyaretçilere üretimi yerinde deneyimleme imkanı sunan tesis, kent kültürüne muazzam bir değer katıyor.
Önceden başlatılan bu sanatsal hareketi devam ettirerek büyüten ve bünyesindeki müthiş galeriyi daha da taçlandıran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bu vizyoner adımı, sanat çevreleri ve Isparta kültür elçileri tarafından büyük takdir topluyor.
Isparta’ya yolu düşen her sanatseverin ve turistin muhakkak ziyaret etmesi gereken Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Atölyesi ve Sergi Salonu, geleneksel ile evrensel sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Geçmişin hikayesini bugüne taşıyan, ahşabın kokusunu tarihin ruhuyla buluşturan bu eşsiz çalışmalar... 

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Hayat Ağacı Ahşap Oyma Eseri Isparta Gül Festivali
Hayat Ağacı Ahşap Oyma Tablosu
Ahşap Oyma Sanatçısı Havva Canan Çetin
 
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Isparta Turizmi ve Kültürü İçin Müthiş Bir Rota
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