Isparta’da KYK Yurt Başvuruları Başladı: İl Genelinde 16 Bin Aşkan Kapasite Öğrencileri Bekliyor!

Isparta’da KYK Yurt Başvuruları Başladı: İl Genelinde 16 Bin Aşkan Kapasite Öğrencileri Bekliyor!
ISPARTA
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Isparta’da KYK Yurt Başvuruları Başladı: İl Genelinde 16 Bin Aşkan Kapasite Öğrencileri Bekliyor!
 
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2026-2027 akademik yılı KYK yurt başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar için başvurular, 29 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
 
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, kent merkezi ve ilçelerdeki yurtların yeni eğitim-öğretim yılına tamamen hazır olduğunu belirterek kapasite detaylarını paylaştı.
 

Isparta Merkez Yurt Kapasitesi ve İmkânları

İl merkezinde öğrencilere konforlu ve güvenli bir barınma alanı sunulduğunu belirten İl Müdürü Kaya, merkezdeki tüm yurt odalarının 4 kişilik olduğunu, oda içinde banyo, tuvalet ve çalışma masalarının yer aldığını ifade etti.
 
  • Merkezdeki Yurtlar: Bediüzzaman, Mihri Hatun, Gülistan, Gülcan, Isparta ve Murat Hüdavendigar Yurtları.
  • Toplam Merkez Kapasitesi: 13.434 öğrenci
     
    • Kız Öğrenci Kapasitesi: 8.900
    • Erkek Öğrenci Kapasitesi: 4.534

İlçelerdeki Yurt Durumu ve Yeni Açılan Tesisler

Atabey, Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Uluborlu (Kutlubey Yurdu), Keçiborlu (Gülkent Yurdu) ve Sütçüler ilçelerinde de hizmet verildiğini belirten Kaya, ilçe toplam kapasitesinin 3.085 (1.839 Kız, 1.246 Erkek) olduğunu açıkladı.
 
İlçelerde tamamlanan yeni yatırımlar ise şöyle:
 
  • Eğirdir: Yapımı tamamlanan yeni yurt binası 578 kız öğrenci kapasitesiyle bu yıl hizmete açılıyor. Eğirdir'de başvuran tüm öğrencilerin yerleştirilmesi öngörülüyor.
  • Sütçüler: Deprem dayanıklılık eksikliği nedeniyle daha önce kapatılan yurdun yerine, belediyeden tahsis edilen yeni bina hazırlıkların tamamlanmasıyla hizmete giriyor. Yurt, 84 kız ve 102 erkek olmak üzere toplam 186 kapasiteyle öğrencileri ağırlayacak.

Başvuru Takvimi Özet

DetayBilgi
Son Başvuru Tarihi29 Ağustos 2026 / Saat: 23.59
Başvuru Kanalıe-Devlet Kapısı
İl Geneli Toplam Kapasite16.519 Öğrenci
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