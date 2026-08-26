Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü 469 Personel Alacak: TYP Başvuruları Başladı!

Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü 469 Personel Alacak: TYP Başvuruları Başladı!
ISPARTA
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Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü 469 Personel Alacak: TYP Başvuruları Başladı!
 
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde, okullarda temizlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 6 ay süreli 469 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenleniyor.
 

Başvuru ve Kura Takvimi

  • Başvuru Tarihleri: 24 - 28 Ağustos 2026
  • Kura Çekimi: 2 Eylül 2026, Saat 10.00
     
    • Yer: Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu (Noter huzurunda)
  • Görev Süresi: 7 Eylül 2026 – 28 Ağustos 2027

Başvuru Kanalları

Başvurular aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:
 
  • e-Devlet
  • Alo 170
  • İŞKUR E-Şube (www.iskur.gov.tr)
  • İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü

Başvuru Şartları

  • T.C. vatandaşı olmak
  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
  • Program öncesindeki son 1 yıl içinde yüklenici kurum veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmak
Alınacak personeller Isparta merkez ile 12 ilçe ve bağlı köylerdeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapacaktır.
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