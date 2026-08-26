Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü 469 Personel Alacak: TYP Başvuruları Başladı!
Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde, okullarda temizlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 6 ay süreli 469 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenleniyor.
Başvuru ve Kura Takvimi
- Başvuru Tarihleri: 24 - 28 Ağustos 2026
- Kura Çekimi: 2 Eylül 2026, Saat 10.00
- Yer: Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu (Noter huzurunda)
- Görev Süresi: 7 Eylül 2026 – 28 Ağustos 2027
Başvuru Kanalları
Başvurular aşağıdaki kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:
- e-Devlet
- Alo 170
- İŞKUR E-Şube (
www.iskur.gov.tr)
- İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü
Başvuru Şartları
- T.C. vatandaşı olmak
- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
- Program öncesindeki son 1 yıl içinde yüklenici kurum veya bağlı kuruluşlarında çalışmamış olmak
Alınacak personeller Isparta merkez ile 12 ilçe ve bağlı köylerdeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapacaktır.